"فيديريكو كييزا" لاعب يوفنتوس الإيطالي يدخل دائرة اهتمام نادي الاتحاد

وانضم فيديريكو كييزا البالغ من العمر 26 عامًا، لنادي يوفنتوس منذ 2020، كما يلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2018، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو.