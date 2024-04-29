"فيديريكو كييزا" لاعب يوفنتوس الإيطالي يدخل دائرة اهتمام نادي الاتحاد

وضع مسؤولو الدوري السعودي، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديريكو كييزا، ضمن قائمة الأهداف الرئيسية للتعاقد معه هذا الصيف.
ووفقًا لما أفاد به موقع "tshot"؛ فإن نادي الاتحاد أبدى اهتمامه الكبير بكسب خدمات لاعب خط الوسط الإيطالي بالموسم الجديد.
وشدد الموقع على أن إدارة يوفنتوس تُجري محادثات مع فيديريكو بشأن تمديد العقد، كما أن اللاعب دخل دائرة اهتمام نادي روما الإيطالي.
وانضم فيديريكو كييزا البالغ من العمر 26 عامًا، لنادي يوفنتوس منذ 2020، كما يلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2018، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو.