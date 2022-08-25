تنطلق غدًا.. 91 لاعبة في بطولة المملكة للمبارزة

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الذهبية لبطولة المملكة للمبارزة للسيدات للأسلحة الثلاثة "السايبر والشيش والابيه" تحت 15 عامًا وفوق 15 عامًا، وذلك في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.