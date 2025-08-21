"دوكوري": بدأت الصيام في الـ12.. والآن أكتب فصلي الجديد مع "نيوم"

رحّب نادي نيوم الرياضي بلاعبه الجديد، عبدالله دوكوري، قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية بعد أعوام من التألق في الدوري الإنجليزي الممتاز.
"دوكوري" (30 عامًا) خاض 278 مباراة في "البريميرليج" مع فريقي واتفورد وإيفرتون، سجّل خلالها 36 هدفًا، وقدّم 25 تمريرة حاسمة، ليمنح فريقه السعودي خبرة أوروبية كبيرة تعزّز من طموحاته التنافسية.
وُلد النجم المالي في مدينة لي مورو الفرنسية لأبوين مهاجرين من مالي، حيث بدأت موهبته تتفتّح في شوارع الحي الشعبي، إذ كان يصنع مع أصدقائه المرمى من قطع الخشب، ويركّز على المراوغة والتسجيل في مباريات عفوية صقلت مهاراته مبكرًا.
يقول "دوكوري": "اكتسبت الكثير من مهاراتي الأساسية من مباريات الشوارع، وما زلت أستخدمها حتى الآن".
ويتميّز اللاعب خارج المستطيل الأخضر بالتزامه الديني، إذ يحرص على صيام شهر رمضان وأداء الصلاة في المسجد رغم متطلبات الاحتراف، مؤكّدًا: "ديني هو أهم شيء في حياتي، أضعه أولًا ثم يأتي عملي. بدأت الصيام في سن 12 عامًا، وأمارسه بسهولة حتى الآن".
بانضمامه إلى نيوم، يجمع "دوكوري" بين تجربة طويلة في الملاعب الأوروبية ورغبة صادقة في خوض تحدٍ جديد مع الكرة السعودية، ليواصل كتابة فصول قصة بدأت من شوارع باريس وتوجّهت نحو العالمية.