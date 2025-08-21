"دوكوري": بدأت الصيام في الـ12.. والآن أكتب فصلي الجديد مع "نيوم"

ويتميّز اللاعب خارج المستطيل الأخضر بالتزامه الديني، إذ يحرص على صيام شهر رمضان وأداء الصلاة في المسجد رغم متطلبات الاحتراف، مؤكّدًا: "ديني هو أهم شيء في حياتي، أضعه أولًا ثم يأتي عملي. بدأت الصيام في سن 12 عامًا، وأمارسه بسهولة حتى الآن".