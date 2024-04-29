"نيوم" و"ألماتي" على أجندة الجولة العالمية لكرة السلة فيبا 3×3

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة عن الأجندة الجديدة للجولة العالمية لكرة السلة بإضافة جولتي نيوم"المملكة العربية السعودية" وألماتي "كازاخستان"، حيث ستزور النسخة الثالثة عشرة من الجولة العالمية فيبا 3×3 (18) مدينة حول العالم.
وستمثل "ألماتي" أول زيارة على الإطلاق للجولة العالمية في كازاخستان بينما ستواصل "نيوم" البناء على النجاحات التي حققتها سابقًا باستضافة سوبر كويست في عام 2022 وبطولة "نيوم فيبا 3×3 تشالنجر 2023"، فيما تدخل الآن للمرة الأولى كجولة عالمية على البطولة التي ستقام ضمن الألعاب الشاطئية كحدث دولي كبير في قلب "نيوم".
وستكون فيبا 3x3 جزءًا من بطولة نيوم للألعاب الشاطئية، وهو حدث رياضي دولي كبير في قلب نيوم حيث ستقدم تجربة رياضية عالمية المستوى في نيوم.
وتشكل بطولة نيوم للألعاب الشاطئية، حدثًا فريدًا واستثنائيًا، حيث يسلط الضوء على المواهب الرياضية وألعاب المغامرات.