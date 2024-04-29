"نيوم" و"ألماتي" على أجندة الجولة العالمية لكرة السلة فيبا 3×3

وستمثل "ألماتي" أول زيارة على الإطلاق للجولة العالمية في كازاخستان بينما ستواصل "نيوم" البناء على النجاحات التي حققتها سابقًا باستضافة سوبر كويست في عام 2022 وبطولة "نيوم فيبا 3×3 تشالنجر 2023"، فيما تدخل الآن للمرة الأولى كجولة عالمية على البطولة التي ستقام ضمن الألعاب الشاطئية كحدث دولي كبير في قلب "نيوم".