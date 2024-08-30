"القادسية" يضم الإسباني إيكير ألمينا لاعب جيرونا لأربعة مواسم

بدأت مسيرة اللاعب الاحترافية من بوابة نادي كورنيلا 2019، ثم انتقل إلى جافا 2020، واتجه إلى كان فيداليت 2022، قبل أن يحط رحاله في جيرونا 2023، والذي تدرج به حتى وصل إلى الفريق الأول لكرة القدم.