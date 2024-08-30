"القادسية" يضم الإسباني إيكير ألمينا لاعب جيرونا لأربعة مواسم

أعلن نادي القادسية، الناشط في دوري المحترفين السعودي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الإسباني إيكير ألمينا؛ لتدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم، قادمًا من جيرونا الإسباني، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وكشف النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، أن عقد ألمينا يمتد مع القادسية حتى 2028، ومثّل شركة القادسية في التوقيع على العقد الرئيس التنفيذي جيمس بيسجروف، حيث جرت مراسم التوقيع في مقر نادي القادسية بالخبر.
بدأت مسيرة اللاعب الاحترافية من بوابة نادي كورنيلا 2019، ثم انتقل إلى جافا 2020، واتجه إلى كان فيداليت 2022، قبل أن يحط رحاله في جيرونا 2023، والذي تدرج به حتى وصل إلى الفريق الأول لكرة القدم.
وعزز فريق القادسية صفوفه بالعديد من الصفقات المميزة، خلال موسم الميركاتو الصيفي، حيث تعاقد مع الجابوني بيير أوباميانج، وقائد ريال مدريد السابق، ناتشو فيرنانديز، بالإضافة إلى الحارس البلجيكي كوين كاستيلز، والمكسيكي خوليان كوينونيس، الأوروجوياني ناهيتان نانديز، ومواطنه جاستون ألفاريز، وحسين القحطاني وقاسم لاجامي وعلي هزازي ومحمد قاسم.