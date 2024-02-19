في افتتاح بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.. أخضر السيدات يخسر مواجهة الأردن

وتستضيف مدينة جدة البطولة من 19-29 فبراير "الجاري" ، بمشاركة منتخبات السعودية، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين إلى جانب منتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان في هذه النسخة بدعوة خاصة وكضيفين على اتحاد غرب آسيا.