في افتتاح بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.. أخضر السيدات يخسر مواجهة الأردن

خسر المنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات مباراته الأولى في بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات من أمام نظيره منتخب الأردن (3-1) ، مساء اليوم الاثنين ، في اللقاء الذي أقيم على رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
هدف المنتخب السعودي الوحيد في المباراة سجلته اللاعبة لين محمد برأسية جميلة في الدقيقة 33 من مجريات الشوط الأول.
وتستضيف مدينة جدة البطولة من 19-29 فبراير "الجاري" ، بمشاركة منتخبات السعودية، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين إلى جانب منتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان في هذه النسخة بدعوة خاصة وكضيفين على اتحاد غرب آسيا.
ويلعب المنتخب السعودي للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الأردن ولبنان وغوام ، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: فلسطين ونيبال وسوريا والعراق.
ويخوض المنتخب السعودي مواجهته الثانية في البطولة ، الأربعاء المقبل ،حينما يواجه منتخب لبنان ، ويختتم مبارياته في دور المجموعات يوم الجمعة بلقاء منتخب غوام .