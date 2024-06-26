بمشاركة 8 أندية.. انطلاق نهائيات الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية في ينبع

وتشهد النهائيات مشاركة 8 أندية والتي ضمنت المشاركة في النسخة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم الشاطئية، حيث أجريت قرعة النهائيات في وقت سابق وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم الأولى كلاً من الاتفاق، الغزوة، المحمل والوطن، فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من التعاون، السلام، حراء ونجد.