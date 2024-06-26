بمشاركة 8 أندية.. انطلاق نهائيات الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية في ينبع

انطلقت اليوم الأربعاء نهائيات الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية والتي تستمر حتى 4 يوليو المقبل بمشاركة 8 أندية وتقام مبارياتها على الملعب الرملي في الهيئة الملكية بينبع.
وأقيمت اليوم مباراتان لحساب المجموعة الأولى، حيث فاز الاتفاق على المحمل بنتيجة 6-2، فيما تغلب الغزوة على نظيره الوطن بنتيجة 4-2.
وتشهد النهائيات مشاركة 8 أندية والتي ضمنت المشاركة في النسخة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم الشاطئية، حيث أجريت قرعة النهائيات في وقت سابق وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم الأولى كلاً من الاتفاق، الغزوة، المحمل والوطن، فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من التعاون، السلام، حراء ونجد.
وتأتي إقامة الدوري التصنيفي تمهيداً لانطلاق النسخة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الرياضي المقبل 2024 ـ 2025 والذي يأتي ضمن مسار المسابقات في إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية الهادفة لبناء بيئة مسابقات تنافسية وبناء منتخب وطني منافس بقاعدة من اللاعبين الممارسين للعبة بشكلٍ مستمر.