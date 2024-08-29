"خيسوس" يدرس إسقاط اسم "نيمار" من قائمة الهلال حتى الانتقالات الشتوية

كشفت تقارير إعلامية عن أن إدارة نادي الهلال تفكر في إسقاط اسم البرازيلي نيمار مهاجم الفريق حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب مصادر برنامج "برا الـ18" على "SSC"؛ فإن مدرب الهلال خورخي خيسوس وأيضًا إدارة الهلال؛ يدرسون إسقاط اسم نيمار من قائمة أجانب الفريق، وإعادة قيده بالانتقالات الشتوية.
وأضافت مصادر البرنامج أن الإدارة والمدرب اتخذوا هذا القرار؛ لعدم جاهزية اللاعب البرازيلي حتى الآن، مع الإبقاء على مواطنه رينان لودي واستمراره مع الفريق.
وسيتم حسم هذا الأمر خلال اليومين القادمين حسب التقرير الطبي الذي ينتظره المدرب خيسوس بشأن تطورات وضع إصابة اللاعب، ومدى جاهزيته.
ووفقًا لما أكده المصدر أيضًا فإن نيمار لن يكون جاهزًا في بداية الموسم؛ مما أدى إلى تفكير الهلال في إسقاط اسم البرازيلي هذا الصيف.
وكان الهلال قد أسقط اسم نيمار من قائمته في يناير الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده، وبعد 5 مباريات له فقط مع الفريق.
وفاز الهلال بالأمس على نظيره ضمك بنتيجة (3/2)، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.