"خيسوس" يدرس إسقاط اسم "نيمار" من قائمة الهلال حتى الانتقالات الشتوية

وكان الهلال قد أسقط اسم نيمار من قائمته في يناير الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده، وبعد 5 مباريات له فقط مع الفريق.