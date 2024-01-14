بمشاركة أكثر من "100" من قيادات اللجنة الأولمبية والاتحادات.. افتتاح برنامج القيادة الأولمبية

بحضور الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، والرئيس التنفيذي للرياض 2034 الأميرة دليل بنت نهار، والمدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية السعودية البتول باروم؛ انطلق اليوم الأحد برنامج القيادة الأولمبية الذي تنظمه الأكاديمية الأولمبية السعودية، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والأكاديمية الأولمبية الدولية، في المجمع الأولمبي بمدينة الرياض، بمشاركة أكثر من "100" مشارك من قيادات اللجنة الأولمبية والاتحادات واللجان والروابط الرياضية.