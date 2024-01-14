بمشاركة أكثر من "100" من قيادات اللجنة الأولمبية والاتحادات.. افتتاح برنامج القيادة الأولمبية

بحضور الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، والرئيس التنفيذي للرياض 2034 الأميرة دليل بنت نهار، والمدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية السعودية البتول باروم؛ انطلق اليوم الأحد برنامج القيادة الأولمبية الذي تنظمه الأكاديمية الأولمبية السعودية، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والأكاديمية الأولمبية الدولية، في المجمع الأولمبي بمدينة الرياض، بمشاركة أكثر من "100" مشارك من قيادات اللجنة الأولمبية والاتحادات واللجان والروابط الرياضية.
ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة أربعة أشهر، إلى تدريب قيادات المؤسسات الرياضية على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإدارة الرياضية والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة، وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى بما يواكب النهضة الرياضية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
ويقدم البرنامج 18 محاضرًا من نخبة من الخبراء الرياضيين على مستوى المملكة والعالم؛ أبرزهم عضو اللجنة الأولمبية الدولية "إيفو فيراني"، ومدير التخطيط الاستراتيجي في وزارة الرياضة عبدالمجيد السبتي، والبروفيسور البريطاني "إيان هنري"، و"جيرالد فريتز" المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية الألمانية.