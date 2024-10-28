كأس الملك.. الشباب أول المتأهلين لربع النهائي على حساب الرياض

بلغ فريق الشباب الأول لكرة القدم، دور ربع نهائي بطولة كأس الملك عقب تغلبه على جاره الرياض بهدفين دون مقابل ،مساء اليوم الاثنين ،على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز ضمن منافسات دور الـ16من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
بادر الشباب بافتتاح باب التسجيل عن طريق المهاجم هارون كمارا بعد أن تابع عرضية الأرجنتيني " جوانكا " برأسه داخل شباك الحارس الكندي ميلان بورجان في غفلة من دفاعات الرياض وذلك في الدقيقة 37 من مجريات الشوط الأول.
وضاعف الشباب تقدمه في الوقت القاتل بتسجيله ثاني الأهداف عن طريق المدافع الإيطالي جياكومو بونافينتورا من تصويبة قوية سددها بطريقة جميلة سكنت شباك فريق الرياض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.