كأس الملك.. الشباب أول المتأهلين لربع النهائي على حساب الرياض

بلغ فريق الشباب الأول لكرة القدم، دور ربع نهائي بطولة كأس الملك عقب تغلبه على جاره الرياض بهدفين دون مقابل ،مساء اليوم الاثنين ،على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز ضمن منافسات دور الـ16من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.