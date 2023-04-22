أتلتيك بلباو يتغلب على ألميريا

خسر ألميريا على أرضه من أمام ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف اليوم السبت على ملعب "ألعاب البحر الأبيض المتوسط" ضمن الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم الضيوف مبكرًا بوساطة المهاجم الإسباني نيكو ويليامز منذ الدقيقة التاسعة، وأضاف زميله أوسكار دي ماركوس الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 56، وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة قلص الضيوف النتيجة عن طريق اللاعب أليكس سينتييس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي والذي لم يكن كافيًا لتدارك الهزيمة .
بهذه النتيجة توقف العداد النقطي لفريق ألميريا عند 30 نقطة بالمركز السابع عشر بينما رفع أتلتيك بلباو رصيده 46 نقطة بالمركز السابع.