أتلتيك بلباو يتغلب على ألميريا

تقدم الضيوف مبكرًا بوساطة المهاجم الإسباني نيكو ويليامز منذ الدقيقة التاسعة، وأضاف زميله أوسكار دي ماركوس الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 56، وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة قلص الضيوف النتيجة عن طريق اللاعب أليكس سينتييس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي والذي لم يكن كافيًا لتدارك الهزيمة .