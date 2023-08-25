انطلاق المزاد الدولي ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف.. غداً

وبيَّن الاتحاد، أن المشتري عليه أن يتكفَّل بنقل الهجن في اليوم نفسه، وفي حال عدم نقلها، يترتَّب عليه دفع مبلغ ألف ريال عن كل يوم إيواء للهجن لمصلحة لجنة المزاد، ويجوز للجنة عدم تسليم الهجن للمشتري إلّا بعد دفع المبالغ المترتبة على تكلفة الإيواء، وقال: “المشتري وحده هو المسؤول عن نقل، أو تصدير الهجن، والتكفّل بجميع التكاليف المتعلقة بذلك، وفقًا لقوانين الدولة.