واصل مطاردة النصر على الصدارة.. الهلال يواصل الضغط على المتصدر بثلاثية الخلود

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مسلسل انتصاراته المتواصلة بتغلبه خارج أرضه على مضيفه الخلود بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ازدادت أوضاع صاحب الضيافة، الخلود، تعقيدًا بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء على اللاعب عبدالرحمن الدوسري نتيجة تدخله العنيف على مهاجم الهلال ماركوس ليوناردو، وذلك في الدقيقة 37.
واستغل فريق الهلال النقص العددي في صفوف الخلود ليفتتح التسجيل عبر الدولي سافيتش من تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.
وبذلك بات الهلال أول فريق يسجل في 40 مباراة متتالية خارج أرضه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
ورغم النقص العددي في صفوف الخلود، نجح أصحاب الضيافة في تعديل النتيجة من علامة الجزاء، احتُسبت نتيجة لمس متوسط الميدان سافيتش الكرة بيده، ترجمها اللاعب إنريكي بنجاح داخل الشباك في الوقت المحتسب بدلًا من ضائع للشوط الأول (45+5).
وفي الشوط الثاني، تمكن الهلال من تسجيل الهدف الثاني عبر الفرنسي ثيو هيرنانديز، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس الأرجنتيني خوان بابلو كوزاني، وسددها مباشرة في الشباك عند الدقيقة (61).
وعاد ثيو هيرنانديز ليتقمص دور المهاجم مجددًا، بإحرازه ثالث أهداف الهلال من تصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء (84).
بهذه النتيجة، واصل الهلال الضغط على المتصدر النصر، بعدما قلص الفارق إلى نقطتين، حيث رفع رصيده إلى 29 نقطة في مركز الوصافة، بينما توقف العداد النقطي لفريق الخلود عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر.