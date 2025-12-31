واصل مطاردة النصر على الصدارة.. الهلال يواصل الضغط على المتصدر بثلاثية الخلود

بهذه النتيجة، واصل الهلال الضغط على المتصدر النصر، بعدما قلص الفارق إلى نقطتين، حيث رفع رصيده إلى 29 نقطة في مركز الوصافة، بينما توقف العداد النقطي لفريق الخلود عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر.