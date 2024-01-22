المسابقات تقرر تغيير موعد بطولة كأس السوبر السعودي.. تعرف على الموعد الجديد

وجاء قرار لجنة المسابقات على ضوء التغييرات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواعيد مباريات الذهاب والإياب لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، والتي على إثرها تم تعديل موعد عدد من مباريات دوري روشن للمحترفين بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الرابطة.