المسابقات تقرر تغيير موعد بطولة كأس السوبر السعودي.. تعرف على الموعد الجديد

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغيير موعد إقامة بطولة كأس السوبر السعودي والتي كانت مقررة خلال الفترة مـن 27 فبراير إلى 1 مارس المقبلين.
وجاء قرار لجنة المسابقات على ضوء التغييرات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواعيد مباريات الذهاب والإياب لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، والتي على إثرها تم تعديل موعد عدد من مباريات دوري روشن للمحترفين بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الرابطة.
وتعمل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي مع الأطراف ذات العلاقة على تحديد موعد جديد يتناسب مع الأوقات المتاحة طبقاً لمتغيرات الروزنامة القارية، على أن يتم إعلانه فور اعتماده.