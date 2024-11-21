استعدادًا لبطولة اتحاد غرب آسيا.. انطلاق معسكر أخضر السيدات

واستدعت المدير الفني الأسكتلندية، باولين هاميل، 23 لاعبة للمشاركة، وهن: لولو موسى، فجر سقاف، رندا عبدالقادر، فجر سعد، ميان العقيل، دانة أحمد، مجد العتيبي، لولو عبدالله، بسمة نواف، سهير باطوق، أميرة أبو السمح، ليان أمير، فاطمة منصور، منيرة الغنام، لمار محمد، مايا الزهراني، ليان صالح، ريتاج الثبيتي، مرام اليحيا، صبا اليحيا، سلاف أحمد، سلمى الزبيدي، وياسمين مليباري.