مشجع "مكسيكي": خط الوسط "السعودي" سيسبب لنا الصداع في المونديال!

اهتمت وسائل الإعلام العالمية المختلفة بنتيجة مباراة المنتخب السعودي ونظيره الكرواتي والتي أقيمت عصر اليوم.
وتناقلت وسائل الإعلام الأرجنتينية والمكسيكية نتيجة المباراة بل وأنها قامت ببثها مباشرة لجماهير البلدين كون الأخضر السعودي منافساً للمنتخبين الأرجنتيني والمكسيكي.
وعلّق أحد المشجعين المكسيكيين على أداء المنتخب السعودي حيث طالب مدرب منتخب بلاده بضم لاعبين أقوياء في خط الوسط.
وغرّد المشجع قائلاً : "إذا لم يقم المدرب باختيار عناصر قوية فسيسبب خط الوسط السعودي صداعاً لنا بسبب الضغط الذي يمارسونه".