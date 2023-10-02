مدرب الهلال " خيسوس " : فريقنا يملك تاريخًا متميزًا وعظيمًا في البطولة الآسيوية

أكد " خيسوس " المدير الفني للهلال :"أن فريقه يملك تاريخًا متميزًا وعظيمًا في البطولة الآسيوية، مشيراً إلى أن هدفهم تحقيق الفوز في مباراة الغد".
وجاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الهلال مع مضيفه ناساجي مازانداران الإيراني يوم الثلاثاء على استاد آزادي في طهران، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وقال خيسوس :"نخوض مباراة قوية أمام فريق "ناساجي الإيراني، وهدفنا الذي نسعى إليه تحقيق الفوز، أتمنى أن تساعدنا أرضية ملعب اللقاء في تقديم مباراة رائعة من الفريقين".
وأضاف:" نقدر حماس مستضيفنا لمباراة الغد، ونأمل أن نستغل هذا الحماس من صالحنا وتظهر إمكانات اللاعبين".
وتابع:" يملك الهلال تاريخًا متميزًا وعظيمًا في البطولة الآسيوية، وهدفنا كسب لقاء الغد ومواصلة هذه المسيرة للفريق".
يشار إلى أن ناساجي مازانداران يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الهلال ونافباهور، في حين لا زال رصيد مومباي سيتي خالياً من النقاط.