مدرب الهلال " خيسوس " : فريقنا يملك تاريخًا متميزًا وعظيمًا في البطولة الآسيوية

يشار إلى أن ناساجي مازانداران يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الهلال ونافباهور، في حين لا زال رصيد مومباي سيتي خالياً من النقاط.