في النسخة الثانية.. 5 أندية تتسابق لتحقيق لقب دوري سيدات كرة اليد

وتلعب مواجهتان في اليوم الأول ضمن الجولة الأولى، إذ يلتقي عرعر مع قفار عند الساعة 4:00 مساءً، وبعدها يلعب الجبلين مع النهضة عند الساعة 5:00 مساءً.