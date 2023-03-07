في النسخة الثانية.. 5 أندية تتسابق لتحقيق لقب دوري سيدات كرة اليد

تنطلق غداً الأربعاء منافسات النسخة الثانية من الدوري النسائي لكرة اليد للموسم 2022-2023م، بمشاركة 5 فرق: (الأهلي - النهضة - عرعر - قفاز - الجبلين)، وسيقام الدوري على صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، ويستمر حتى يوم السبت المقبل.
وتلعب مواجهتان في اليوم الأول ضمن الجولة الأولى، إذ يلتقي عرعر مع قفار عند الساعة 4:00 مساءً، وبعدها يلعب الجبلين مع النهضة عند الساعة 5:00 مساءً.
الجدير بالذكر أن منافسات الدوري ستقام بنظام الدوري من دور واحد، حيث يحصل على البطولة الفريق الأعلى تحقيقاً للنقاط، فيما تقام المواجهات من شوطين ومدة كل شوط (20 دقيقة).