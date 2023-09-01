رياض محرز محترف الأهلي في صدارة قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة أجرًا في 2023

كشفت تقارير إعلامية عن قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة أجرًا في عام 2023؛ حيث تضمّنت القائمة 3 لاعبين بالدوري السعودي للمحترفين.
وتصدّر القائمةَ الجزائريُّ رياض محرز، المنضمّ إلى النادي الأهلي مؤخرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ حيث يحصل على 865,000 يورو أسبوعيًّا مع النادي السعودي.
وجاء بالمركز الثاني السنغالي ساديو ماني نجم النصر، الذي يحصل على 650,000 يورو، يليه السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب الهلال، الذي يحصل على 495,000 يورو.
ووقع بالمركز الرابع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الذي يحصل على 350,000 يورو، يليه بالمركز الخامس الغاني توماس بارتي لاعب أرسنال الإنجليزي؛ إذ يحصل على 200,000 يورو.