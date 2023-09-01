رياض محرز محترف الأهلي في صدارة قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة أجرًا في 2023

وتصدّر القائمةَ الجزائريُّ رياض محرز، المنضمّ إلى النادي الأهلي مؤخرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ حيث يحصل على 865,000 يورو أسبوعيًّا مع النادي السعودي.