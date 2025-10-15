للمرة الثانية.. "رينارد" يقود الأخضر إلى كأس العالم ويسجّل اسمه في التاريخ

ويُعد هذا التأهل رقمًا فريدًا في سجل مدربي المنتخب، حيث شهدت المشاركات السابقة تغييرات متكررة في الأجهزة الفنية، كان أبرزها تأهل "الأخضر" إلى مونديال 1994 بقيادة المدرب الوطني محمد الخراشي، الذي تولى المهمة في المباراة الحاسمة أمام إيران، بعد رحيل البرازيلي كاندينو.