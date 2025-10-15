للمرة الثانية.. "رينارد" يقود الأخضر إلى كأس العالم ويسجّل اسمه في التاريخ

سجّل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد اسمه في سجل التاريخ الكروي للمنتخب السعودي، بعدما أصبح أول مدرب يقود "الأخضر" إلى نهائيات كأس العالم مرتين متتاليتين.
ونجح "رينارد"، مساء الثلاثاء، في إنهاء مشوار التصفيات بنجاح، بعد أن حجز للمنتخب السعودي أحد مقاعد نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مكررًا إنجازه السابق في مونديال قطر 2022.
ويُعد هذا التأهل رقمًا فريدًا في سجل مدربي المنتخب، حيث شهدت المشاركات السابقة تغييرات متكررة في الأجهزة الفنية، كان أبرزها تأهل "الأخضر" إلى مونديال 1994 بقيادة المدرب الوطني محمد الخراشي، الذي تولى المهمة في المباراة الحاسمة أمام إيران، بعد رحيل البرازيلي كاندينو.
وفي تصفيات 1998، جاء الصعود بقيادة الألماني أوتو فيستر، الذي حلّ بديلاً للبرتغالي نيلو فينجادا، فيما قاد الوطني ناصر الجوهر المنتخب إلى مونديال 2002، قبل أن ينجح الأرجنتيني كالديرون في قيادة التأهل لمونديال 2006.
وبعد غياب عن نسختي 2010 و2014، عاد المنتخب السعودي إلى الظهور العالمي عبر مونديال روسيا 2018، بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك.
ومع تأهل 2026، يواصل "رينارد" كتابة التاريخ مع "الأخضر"، مؤكدًا نجاح تجربته الفنية التي بدأت منذ أعوام، ويعزز موقعه كأحد أبرز المدربين الذين صنعوا الفارق في مسيرة المنتخب السعودي.