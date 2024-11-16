بعد ثنائية رونالدو.. إشادات عالمية بنجم النصر بعد قيادته لفوز منتخب بلاده أمام بولندا

تلقّى نجمُ النصر، البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، إشادات عالمية، بعد قيادته لمنتخب البرتغال أمس للفوز أمام بولندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2024/ 2025.
وسجّل "رونالدو"، أمس الجمعة، هدفين بالدقيقتين 72 و87، من أصل 5 أهداف، ليفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة "5/ 1" أمام بولندا، ويصل البرتغالي للهدف رقم 910 مع منتخب بلاده خلال مسيرته الكروية.
وقالت صحيفة "daily mail": "يواصل اللاعبُ البالغ من العمر 39 عامًا قيادةَ منتخب بلاده على الرغم من أنه في سنوات الأخيرة من مسيرته، ويظلّ فتَّاكًا أمام المرمى، كما اكتشف دفاع بولندا ذلك بنفسه بالأمس".
وأضافت الصحيفة: "سجّل أسطورةُ ريال مدريد ومانشستر يونايتد، هدفًا مذهلًا من ركلة خلفية ويحقّق فوزًا ساحقًا أمام بولندا؛ ليضمن تأهل البرتغال إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، فقد سحقت البرتغال بولندا "5-1" في مباراة دوري الأمم الأوروبية".
وكتبت صحيفة "ESPN": "كريستيانو رونالدو ينطلق ويصل إلى الهدف رقم 910، لتتقدّم البرتغال في دوري الأمم بفوز كاسح، وتتأهّل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بمساعدة كريستيانو رونالدو، الاسم الكبير في هذه المباراة".
فيما علّقت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "عودة حركة كريستيانو رونالدو البهلوانية أمام بولندا، ليقود البرتغال للفوز على بولندا "5-1" في دوري الأمم الأوروبية".
وذكرت أيضًا صحيفة "infobae": "بحركات بهلوانية رائعة، سُجل هدفًا مذهلًا من ركلة مقصية بواسطة كريستيانو رونالدو ليفوز البرتغال على بولندا "5-1"، فقد قدّم رونالدو مرة أخرى مثالًا آخر على قدرته الرائعة على التهديف وهو في عمر 39 عامًا".