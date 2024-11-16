بعد ثنائية رونالدو.. إشادات عالمية بنجم النصر بعد قيادته لفوز منتخب بلاده أمام بولندا

وقالت صحيفة "daily mail": "يواصل اللاعبُ البالغ من العمر 39 عامًا قيادةَ منتخب بلاده على الرغم من أنه في سنوات الأخيرة من مسيرته، ويظلّ فتَّاكًا أمام المرمى، كما اكتشف دفاع بولندا ذلك بنفسه بالأمس".