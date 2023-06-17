أخضر الناشئين يفتح ملف مواجهة طاجيكستان في كأس آسيا

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم بحضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم. وقسَّم المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد اللاعبين إلى مجموعتين، أدت الأولى التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه مناورة مصغرة؛ لتختتم الحصة بمران على الكرات الثابتة.