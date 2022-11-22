"فيفا" : فوز السعودية على الأرجنتين أكبر الصدمات في تاريخ المونديال

و حقق المنتخب السعودي إنجازًا تاريخيًا اليوم الثلاثاء بإحراز الفوز الأول للعرب في مونديال قطر 2022 على نظيره الأرجنتيني لتحقق واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ البطولة وسط فرحة عربية غامرة.