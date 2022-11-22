"فيفا" : فوز السعودية على الأرجنتين أكبر الصدمات في تاريخ المونديال

وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الثلاثاء، الفوز غير المتوقع للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي في مونديال قطر بأنه “كبرى الصدمات في تاريخ كأس العالم”.
وعلّق حساب الاتحاد المعني ببطولة كأس العالم على تويتر، قائلاً “السعودية هزمت الأرجنتين، واحدة من كبرى الصدمات في تاريخ كأس العالم لكرة القدم”.
و حقق المنتخب السعودي إنجازًا تاريخيًا اليوم الثلاثاء بإحراز الفوز الأول للعرب في مونديال قطر 2022 على نظيره الأرجنتيني لتحقق واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ البطولة وسط فرحة عربية غامرة.
وفازت السعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 التي أقيمت على ملعب لوسيل بالعاصمة الدوحة.