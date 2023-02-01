رسميًا.. المملكة تفوز باستضافة بطولة كأس آسيا 2027

وكانت قد انطلقت، اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال الكونجرس الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ حيث تم إعلان بداية الولاية الثالثة للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لرئاسة الاتحاد الآسيوي، ورئاسة الاتحاد القاري، كما انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" للفترة 2023 - 2027.