رسميًا.. المملكة تفوز باستضافة بطولة كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، عن فوز السعودية بتنظيم نهائيات كأس آسيا 2027.
وكانت قد انطلقت، اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال الكونجرس الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ حيث تم إعلان بداية الولاية الثالثة للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لرئاسة الاتحاد الآسيوي، ورئاسة الاتحاد القاري، كما انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" للفترة 2023 - 2027.
وتم إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي وعضوية مجلس الفيفا عن قارة آسيا، وهو الحدث الذي تتجه إليه أنظار أسرة كرة القدم بالقارة الصفراء.
ويعكس حرص الاتحادات الوطنية في القارة على التنافس بقوة لنيل شرف استضافة وتنظيم كأس آسيا، لقيمة البطولة وأهميتها؛ لا سيما بعد الاهتمام الكبير الذي أولاه الاتحاد القاري للعبة، بتلك البطولة؛ خاصة في قرار زيادة منتخباتها إلى 24 فريقًا مع نسخة الإمارات 2019، والتي حققت نجاحات فنيًّا وتنظيميًّا كبيرًا.
كما يُحسب للاتحاد الآسيوي القيام بالكثير من الإصلاحات القانونية في هذا الشأن، عبر منح الجمعية العمومية للاتحاد القاري، حق اختيار الملف المستضيف لكأس آسيا.