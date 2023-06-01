بنزيما يعلق على أنباء رحيله عن ريال مدريد

علق النجم الفرنسي كريم بنزيما على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن ريال مدريد من أجل الانتقال لنادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال النجم الفرنسي أثناء حصوله على جائزة "أسطورة ماركا" المقدمة من صحيفة ماركا الإسبانية لماذا يتعين علي الحديث عن مستقبلي مع ريال مدريد، الواقع شيء وما يُقال عبر الإنترنت شيء آخر، أنا فخور بعملي ومستمتع به وأتدرب يوميًا ولدينا مباراة متبقية في الدوري، غدًا لدي حصة تدريبية، لذا في اللحظة الحالية أنا في ريال مدريد.
وتابع فخور بعملي وأستمتع بكل لحظة لي في مدريد، الذهاب إلى فالديبيباس للتدريب ليس مجرد عمل، ولكن أستمتع بالتدرب في مدريد أمس واليوم وغدًا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير أن بنزيما وافق على الانتقال إلى الدوري السعودي،علمًا بأن عقده الحالي ينتهي مع ريال مدريد في 30 يونيو الحالي.
وأكدت تقارير إعلامية إسبانية بقاء كريم بنزيما مع ريال مدريد لموسم إضافي.