بنزيما يعلق على أنباء رحيله عن ريال مدريد

وقال النجم الفرنسي أثناء حصوله على جائزة "أسطورة ماركا" المقدمة من صحيفة ماركا الإسبانية لماذا يتعين علي الحديث عن مستقبلي مع ريال مدريد، الواقع شيء وما يُقال عبر الإنترنت شيء آخر، أنا فخور بعملي ومستمتع به وأتدرب يوميًا ولدينا مباراة متبقية في الدوري، غدًا لدي حصة تدريبية، لذا في اللحظة الحالية أنا في ريال مدريد.