أوزيك وفيوري يطلقان تصريحاتهما الأولى قبل موقعة 21 ديسمبر في الرياض

من جهته، قال مروج الملاكمة فرانك وارن: "يا لها من بطاقة رائعة يتصدرها أفضل نزال يمكن تقديمه في عالم الملاكمة. ورغم أن الأمور لم تسر في صالحنا في المرة الأولى، فإننا نثق تمامًا في أن تايسون فيوري سيثبت مرة أخرى أنه الأفضل ويقدم عرضًا سيدخل تاريخ الملاكمة. شكرًا لموسم الرياض ومعالي المستشار على استمرارهم في تقديم أكبر النزالات، ونتطلع بشغف إلى 21 ديسمبر".