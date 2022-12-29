في ختام معسكر جدة ..أخضر الناشئين يتعادل مع أوزبكستان

تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مع ضيفه منتخب أوزبكستان بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في ختام المعسكر الذي أقيم ضمن إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.