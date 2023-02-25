الليلة.. الدرعية تشهد "نزال الحقيقة" بين الملاكمَين المحترفَين الأمريكي جيك بول والبريطاني تومي فيوري

وقد شهد أمس في العاصمة الرياض تسجيل أوزان الملاكمين بول وفيوري وباقي الملاكمين الذين من المنتظر أن تجمعهم 7 نزالات إلى جانب النزال الرئيسي؛ لذا فإن أنظار العالم ستتجه اليوم إلى محافظة الدرعية، التي ستحتضن جميع النزالات الـ 8 قياسًا بالحضور الكبير الذي شهده مؤتمر تقديم اللاعبين وأخذ أوزانهم مساء أمس من عشاق هذه الرياضة ومراسلي وسائل الإعلام المختلفة.