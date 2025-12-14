مدرب الأخضر "رينارد": نلعب لردّ الدين لجماهيرنا.. وهدفنا الوصول للنهائي

كشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، عن آخر تحضيرات "الأخضر" لمواجهة الأردن المرتقبة، المقررة مساء غدٍ الاثنين، ضمن نصف نهائي كأس العرب "قطر 2025".
وتحدث رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد، قائلاً: "بعد أن تأهلنا إلى نصف النهائي، الأهم أن نرتاح ونتعافى، وأن ننام جيدًا، وأن نُحضّر جيدًا لنصف النهائي. اللاعبون مستعدون لهذه المواجهة الهامّة".
وتابع مدرب الأخضر السعودي: "المقاعد ستكون ممتلئة.. أنا متأكد من ذلك. يجب علينا أن نشكر كافة المشجعين الذين يأتون من كل أنحاء العالم على الأجواء الإيجابية. نريد شكر المشجعين السعوديين، خاصة أنهم في المواجهة الأخيرة كانوا مميزين. وننتظر منهم ذات الدعم. ونعرف أن عددًا منهم يقودون السيارات لساعات طويلة، وينفقون الكثير من الأموال، ومسؤوليتنا أن نرد لهم هذا الجميل بالوصول إلى النهائي".
وأضاف رينارد: "أتعاطف مع يزن النعيمات بعد إصابته الأخيرة، وهذه هي كرة القدم، وقد يحدث لأي لاعب، وحدث معنا في إصابة سلمان الفرج قبل عامين. وعندما تتابع المواجهات، تجد بعض اللاعبين يضحّون من أجل الفريق. أتمنى له التعافي السريع، وعلينا المحافظة على لاعبينا".
وأتم مدرب الأخضر: "لا شيء يُخيفنا في كرة القدم. نذهب إلى الملعب بكامل الثقة، وإذا شعرتَ بالخوف فلن تتمكن من خوض مواجهة نصف النهائي. ما يعجبني هو أن اللاعبين يركّزون على أنفسهم وعلى تسجيل الأهداف. وعندما ندخل إلى الملعب وسط 80 ألف مشجع، يكون الشعور رائعًا. لا أعرف إن كنتم شعرتم بذلك، لكنه يمنحنا حافزًا كبيرًا".