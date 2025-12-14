مدرب الأخضر "رينارد": نلعب لردّ الدين لجماهيرنا.. وهدفنا الوصول للنهائي

وأتم مدرب الأخضر: "لا شيء يُخيفنا في كرة القدم. نذهب إلى الملعب بكامل الثقة، وإذا شعرتَ بالخوف فلن تتمكن من خوض مواجهة نصف النهائي. ما يعجبني هو أن اللاعبين يركّزون على أنفسهم وعلى تسجيل الأهداف. وعندما ندخل إلى الملعب وسط 80 ألف مشجع، يكون الشعور رائعًا. لا أعرف إن كنتم شعرتم بذلك، لكنه يمنحنا حافزًا كبيرًا".