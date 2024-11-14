في الوقت القاتل.. الحكم الإماراتي "النقبي" يلغي هدف الأخضر أمام أستراليا بداعي التسلل

تسبب تدخل مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم علي البليهي، في حرمان الأخضر، من تسجيل هدف قاتل في شباك أستراليا، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، في لقطة تحكيمية جدلية.
وكان الأخضر قد تعادل مع ضيفه الأسترالي سلبيًا، في مباراة أقيمت اليوم الخميس بمدينة ملبورن في الجولة الخامسة من الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2026 .
وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني 90+3، هزالبديل سلطان الغنام الشباك الأسترالية من تسديدة صاروخية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء.
وألغى الحكم الإماراتي عادل النقبي الهدف بداعي تسلل البليهي، بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد.
وحسب وجهة نظر الحكم، فإن البليهي لم يلمس الكرة، إلا أنه حجب الرؤية عن الحارس الأسترالي، وبالتالي يعتبر متداخلًا في اللعبة.