في الوقت القاتل.. الحكم الإماراتي "النقبي" يلغي هدف الأخضر أمام أستراليا بداعي التسلل

تسبب تدخل مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم علي البليهي، في حرمان الأخضر، من تسجيل هدف قاتل في شباك أستراليا، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، في لقطة تحكيمية جدلية.