بنزيما: "الديربي له نكهة خاصة".. محرز: "سنفعل ما بوسعنا للفوز"

وتابع محرز بالطبع عندما تكون مباراة ديربي تكون مختلفة لكن عليك أن تأخذها، مثل أي مباراة أخرى بالطبع عليك أن تتذكر أنها مباراة ديربي لكن لا يجب أن تضع الكثير من الضغط على نفسك، وفي النهاية هي كرة قدم عليك أن تقدم كل ما لديك سواء كانت مباراة ديربي أو أي مباراة أخرى.