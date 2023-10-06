بنزيما: "الديربي له نكهة خاصة".. محرز: "سنفعل ما بوسعنا للفوز"

أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الاتحاد أن مباراة الديربي سواء كانت هنا أو في أي مكان آخر لديها نكهة خاصة.
وجاء حديث النجم كريم بنزيما في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي يتحدث فيه عن مباراة الديربي التي تجمع الاتحاد مع الأهلي اليوم الجمعة، ضمن الجولة التاسعة من الدوري، كما أبدى النجم الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي رأيه في الديربي بذات المقطع.
وأضاف بنزيما: الجمهور سوف يعطي كل ما عنده، وهذا سوف يشجع اللاعبين لإعطاء كل ما لديهم سوف تكون مباراة كبيرة.
وتابع: المهمة علينا أن نفوز ونثبت بأننا الأفضل، نحن نرى أهمية هذ المباراة للجماهير، لذلك سوف يدفعوننا للفوز.
في المقابل قال النجم الجزائري رياض محرز، نجم فريق الأهلي إنه بالفعل ديربي كبير، والفريقان من نفس المدينة.
وأضاف: الفريقان كبيران كذلك إن شاء الله سنفعل كل ما في وسعنا للفوز في هذه المباراة من أجل الجمهور.
وتابع محرز بالطبع عندما تكون مباراة ديربي تكون مختلفة لكن عليك أن تأخذها، مثل أي مباراة أخرى بالطبع عليك أن تتذكر أنها مباراة ديربي لكن لا يجب أن تضع الكثير من الضغط على نفسك، وفي النهاية هي كرة قدم عليك أن تقدم كل ما لديك سواء كانت مباراة ديربي أو أي مباراة أخرى.