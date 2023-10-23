"الاتفاق" يحتج على مشاركة يحيى الشهري لاعب الرياض.. ورئيس النادي يرد

تَقدم نادي الاتفاق باحتجاج على مشاركة يحيى الشهري لاعب الرياض الجديد، بعد نهاية مباراة الفريقين مباشرة؛ لتسجيله خارج فترة الانتقالات، وفق ما كشفه الإعلامي الرياضي "وليد الفراج" عبر برنامج "أكشن مع وليد".
وأعلن نادي الرياض تعاقده رسميًّا مع يحيى الشهري لاعب وسط نادي النصر والرائد السابق، قبل مواجهة الفريق بالأمس أمام الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ10 من منافسات الدوري السعودي.
وفي نفس السياق تَحدث "بندر المقبل" رئيس نادي الرياض عن تسجيل اللاعب قائلًا: "يحيى الشهري كان لاعبًا بدون عقد قبل فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد نهاية عقده مع الرائد، وتم تسجيله بطريقة نظامية".
وتابع "المقبل": "يوجد لدينا خانة لإضافة لاعبين محترفين كانت لا تزال شاغرة، ويمكن تسجيل لاعب فيها إذا كان دون عقد قبل إغلاق فترة الانتقالات، ولا يوجد أي شيء غير قانوني".
وحقق فريق الرياض الأول لكرة القدم، فوزًا ثمينًا على ضيفه الاتفاق، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد.