جماهير الأهلي الأعلى حضوراً في دوري روشن

وفي المباريات خارج الأرض، تفوقت المباريات التي يحل فيها النصر ضيفاً خارج ملعبه في الحضور الجماهيري، على بقية الفرق بأكثر من 290 ألف متفرج، ثم الأهلي بأكثر من 253 ألف متفرج. ويليهما الهلال بأكثر من 230 ألف متفرج.