جماهير الأهلي الأعلى حضوراً في دوري روشن

شهد دوري روشن السعودي للمحترفين حضوراً جماهيرياً كبيراً، خلال موسم 2023-2024، ووفقاً لموقع رابطة دوري المحترفين، بلغ في جميع المباريات 2,496,661 متفرجاً، بزيادة نحو 11% عن الموسم الذي يسبقه 2022-2023.
وسجلت المباريات التي جرت على ملعب الأهلي نحو 16.6% من إجمالي الحضور الجماهيري، وبفضل ذلك الرقم أصبح الأهلي الفريق الأكثر جذباً للجماهير في الموسم بحضور بلغ 414282 متفرجاً.
وتلاه الهلال بحضور بلغ 371012 متفرجاً، ثم الاتحاد بحضور 305495 متفرجاً. وتواجد الأهلي طرفاً في 6 من المباريات الـ 10 الأكثر في الحضور الجماهيري.
وكان وجود البرازيلي نيمار جونيور والحارس المغربي ياسين بونو في مباراة الهلال والفيحاء ضمن الجولة الثانية، دافعاً للجماهير الزرقاء للحضور بكثافة أوصلت الرقم في تلك المباراة إلى 59600 متفرج على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.
وحشد فريقا الاتحاد والأهلي 55764 من أنصارهما في موقعة الجولة التاسعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. واستحوذت مباراة الأهلي والنصر على الملعب نفسه، على اهتمام 52037 بالحضور إلى ملعب المباراة التي جرت ضمن الجولة الـ 24.
وجاءت مباراة الهلال والأهلي ضمن الجولة الـ 11 في المرتبة الرابعة بين المباريات الأكثر حضوراً للجماهير بـ 50986 متفرجاً.
وحضر المباريات التي استضافها فريق النصر زهاء 303 آلاف متفرج، فيما نالت مباريات الاتفاق حضور نحو 140 ألف متفرج. وشاهد مباريات التعاون أكثر من 124 ألف متفرج. واستهوت مباريات الشباب متابعة أكثر من 111 ألف متفرج.
وفي المباريات خارج الأرض، تفوقت المباريات التي يحل فيها النصر ضيفاً خارج ملعبه في الحضور الجماهيري، على بقية الفرق بأكثر من 290 ألف متفرج، ثم الأهلي بأكثر من 253 ألف متفرج. ويليهما الهلال بأكثر من 230 ألف متفرج.