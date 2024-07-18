"الشمراني" و"منياوي" لاعبا الاتحاد يحققان الميداليات الذهبية في بطولة غرب آسيا

حقق لاعبا نادي الاتحاد، يعقوب الشمراني وعلي منياوي، المركز الأول والميداليات الذهبية ببطولة غرب آسيا للجودو في منافسات الكاتا، والتي أقيمت منافساتها في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من ١٥- ١٧/ ٧ / ٢٠٢٤، والتي شهدت مشاركة أبطال اللعبة من 11 دولة من دول غرب آسيا.