"الشمراني" و"منياوي" لاعبا الاتحاد يحققان الميداليات الذهبية في بطولة غرب آسيا

حقق لاعبا نادي الاتحاد، يعقوب الشمراني وعلي منياوي، المركز الأول والميداليات الذهبية ببطولة غرب آسيا للجودو في منافسات الكاتا، والتي أقيمت منافساتها في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من ١٥- ١٧/ ٧ / ٢٠٢٤، والتي شهدت مشاركة أبطال اللعبة من 11 دولة من دول غرب آسيا.
وأكد الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد السيد دومينقوس أوليفيرا أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير من النادي بكافة الألعاب والاستثمار في صقل المواهب وتطويرها بما يخدم الرياضة السعودية ويحقق أهدافها من خلال دعم الشباب في المنافسات الدولية.
يذكر أن البطلين الشمراني ومنياوي من أبرز الأسماء الوطنية في رياضة الجودو، ويتوقع لهما مستقبلًا حافلًا بالبطولات.