نادي الشباب يحتضن انطلاق بطولة النخبة الأولى للاتحاد السعودي للهوكي

ينظّم الاتحادُ السعودي للهوكي منافساتِ بطولة النخبة الأولى، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، في الصالة الرياضية بنادي الشباب السعودي في مدينة الرياض.
يأتي ذلك تزامنًا مع إدراج رياضة هوكي الميدان بالنادي الرياضي ضمن الألعاب المختلفة، ويعتبر أول ناد رياضي يفعّل لعبة هوكي الميدان بالمملكة العربية السعودية.
وتتنافس على لقب البطولة ستُّ فرق، هي الحاصلة على المركز الأول والثاني في سلسلة بطولات الاتحاد التي نظّمها في المناطق "الوسطى، والشرقية، والغربية"، يمثّلها "60" لاعبًا.
وأوضح الاتحاد السعودي للهوكي أن هذه البطولة تعكس حرصَ الاتحاد على تنفيذ استراتيجيته الموجهة نحو تطوير رياضة هوكي الميدان، وتهدف إلى مواكبة ما تشهده الرياضات بالمملكة من تطور؛ تعزيزًا لجودة الحياة، ويأتي ذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030 التي أصبحت محطّ أنظار العالم.