نادي الشباب يحتضن انطلاق بطولة النخبة الأولى للاتحاد السعودي للهوكي

وأوضح الاتحاد السعودي للهوكي أن هذه البطولة تعكس حرصَ الاتحاد على تنفيذ استراتيجيته الموجهة نحو تطوير رياضة هوكي الميدان، وتهدف إلى مواكبة ما تشهده الرياضات بالمملكة من تطور؛ تعزيزًا لجودة الحياة، ويأتي ذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030 التي أصبحت محطّ أنظار العالم.