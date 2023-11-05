وزير الرياضة يهنئ المنتخب السعودي بعد تتويجه بطلاً للعالم في لعبة أوفرواتش الإلكترونية

هنّأ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، المنتخب السعودي الفائز ببطولة كأس العالم لبطولة Overwatch.
وقال الوزير عبر حسابه في "إكس": "مبروك يا أبطال.. قول وفعل".
وفاز المنتخب السعودي على نظيره الصيني في نهائي كأس العالم لبطولة Overwatch بنتيجة 3 / 2 ليتوّج بطلاً.
وسبق للمنتخب السعودي تحقيق الفوز في بطولة كأس العالم للعبة أوفرواتش على كل من اليابان بنتيجة 2 / 0، وبنفس النتيجة على أمريكا وفرنسا، كما فاز أيضاً على إسبانيا بنتيجة 3 - 0، وتفوق على فنلندا 3 / 2.
وبطولة أوفرواتش هي مسابقة رياضية إلكترونية تقام للعبة Overwatch.
ونجح المنتخب السعودي في تحقيق لقب بطولة أوفرواتش، بعد الفوز على منتخب الصين بنتيجة 3 / 2 ، في مواجهة نارية شهدت تنافساً كبيراً بين الفريقين من أجل الحصول على اللقب.