وزير الرياضة يهنئ المنتخب السعودي بعد تتويجه بطلاً للعالم في لعبة أوفرواتش الإلكترونية

وسبق للمنتخب السعودي تحقيق الفوز في بطولة كأس العالم للعبة أوفرواتش على كل من اليابان بنتيجة 2 / 0، وبنفس النتيجة على أمريكا وفرنسا، كما فاز أيضاً على إسبانيا بنتيجة 3 - 0، وتفوق على فنلندا 3 / 2.