نيابةً عن "الفيصل".. "ابن جلوي" يرأس بعثة المملكة المشاركة في غرب آسيا البارالمبية الرابعة

نيابةً عن رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، يرأس نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، البعثة السعودية المشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، التي تنطلق رسميًا يوم السبت المقبل في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 12 دولة من دول غرب آسيا، وتستمر حتى الثالث من فبراير المقبل.