أندية الدوري الإنجليزي تتنافس للتعاقد مع "حجازي"

كشفت شبكة "teamtalk" عن تنافس العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد مع لاعب نادي الاتحاد، المصري أحمد حجازي، خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لما أفادت به الشبكة: فإن عددًا من أندية الدوري الإنجليزي؛ مثل بيرنلي، وشيفيلد يونايتد، وميدلسبره، وكارديف؛ تراقب وضع اللاعب المصري لبحث إمكانية كسب خدماته.
وقالت الصحيفة: إنه من الممكن أن يُسمح لحجازي بالمغادرة في صفقة انتقال مجانية، في ظلّ الاهتمام الإنجليزي باللاعب، بالإضافة إلى اهتمام رينجرز، سلتيك الاسكتلنديين.
وكان قد أصيب "أحمد حجازي" بقطع في الرباط الصليبي في نهاية الموسم الصيفي الماضي، ليغيب على إثرها لفترة عن المشاركة مع الاتحاد، ويتمّ استبعاده من قائمة الفريق لاكتمال عدد أجانب هذا الموسم.
ويلعب "أحمد حجازي" البالغ من العمر 32 عامًا، لفريق الاتحاد منذ يوليو 2020، وسبق له اللعب للعديد من الأندية؛ أبرزها: الأهلي، والإسماعيلي المصريّان، بيروجيا الإيطالي "إعارة"، وست بروميتش ألبيون "إعارة".