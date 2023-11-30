أندية الدوري الإنجليزي تتنافس للتعاقد مع "حجازي"

وكان قد أصيب "أحمد حجازي" بقطع في الرباط الصليبي في نهاية الموسم الصيفي الماضي، ليغيب على إثرها لفترة عن المشاركة مع الاتحاد، ويتمّ استبعاده من قائمة الفريق لاكتمال عدد أجانب هذا الموسم.