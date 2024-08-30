في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني.. أهالي حائل يحتفون بشعلة دورة الألعاب السعودية 2024

وتستهدف جولة الشعلة هذا العام زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب 47 مَعْلمًا شهيرًا في جميع أنحاء السعودية، يرافقها عددٌ من الأبطال والمؤثرين، ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، وسط تفاعُل وابتهاج من أهالي المنطقة عند مشاهدة الشعلة، والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في السعودية.