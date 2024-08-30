في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني.. أهالي حائل يحتفون بشعلة دورة الألعاب السعودية 2024

احتفى أهالي حائل بشعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، وذلك في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في السعودية.
وتفاعل الفنانون التشكيليون بحائل بست عشرة لوحة، ترمز لدورة الألعاب السعودية، بين لوحات تشكيلية وأعمال كولاج، قدمتها جمعية الثقافة والفنون بحائل.
وشارك نادي الجبلين بوجود سبعة عشر لاعبًا، قدَّموا جميع الفنون القتالية برياضة الجودو. وشارك لاعبو السهام بنادي الطائي، وحضر طلبة الكلية التقنية للسياحة والفندقة بحائل للتعريف بالجوانب التراثية والتاريخية للمنطقة، كما حضرت فرقة استعراضية بالخيل. ولتفعيل عام الإبل حضرت الهجن بمركز المغواة؛ إذ ركب الكابتن خالد الصقري، لاعب المنتخب السعودي "السابق"، الإبل وهو يحمل شعلة دورة الألعاب السعودية.
وقد حضر أهالي المنطقة، وتفاعلوا بشكل لافت ورائع مع تسليم الشعلة بين الأبطال والرياضيين في منظر يرسم الهدف من جولة الشعلة على مناطق السعودية.
وقامت جولة الشعلة في منطقة حائل بزيارة متنزه المغواة، وحمل الشعلة لاعب المنتخب السعودي وكابتن نادي الطائي خالد الصقري، وتناوب على حملها صاحبة فضية الألعاب السعودية 2023 الملاكِمة غادة الشهري.
وتوجهت بعد ذلك مسيرة الشعلة لمتنزه الأدهم، وحملها اللاعب السابق خالد الشايع، الذي حقق خمسة ألقاب ببطولات السعودية لكرة القدم، وأربعة ألقاب في بطولة السعودية لصالات كرة القدم.
وبدوره سلمها إلى لاعب الجودو بنادي الطائي راكان زيدان، الذي حقق بطولات خليجية وعربية لوزن فوق 100 كيلو؛ إذ حقق ميدالية ذهبية لوزن 100 كيلو.
وتستهدف جولة الشعلة هذا العام زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب 47 مَعْلمًا شهيرًا في جميع أنحاء السعودية، يرافقها عددٌ من الأبطال والمؤثرين، ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، وسط تفاعُل وابتهاج من أهالي المنطقة عند مشاهدة الشعلة، والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في السعودية.