"العمري" يرعى ختام بطولة دوري رئاسة الحرس الملكي الرياضي بالمنطقة الوسطى

رعى رئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري المباراة النهائية لكرة قدم الصالات في ختام دوري رئاسة الحرس الملكي الرياضي لهذا العام (2023 - 2024) وذلك بحضور أصحاب رؤساء الهيئات وقادة التشكيلات وضباط ومنسوبي الحرس الملكي في صالة إدارة الشؤون الرياضية بالمنطقة الوسطى، وذلك بتوجيه من رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري.
وشهدت البطولة منافسات رياضية قوية وروحاً عالية وأخلاقاً حميدة في مختلف ألعابها، وشملت البطولة مشاركة واحد وعشرين فريقاً من تشكيلات الحرس الملكي في سبعة ألعاب رياضية مختلفة تمثلت في: كرة قدم الصالات، كرة الطائرة، وتنس طاولة فرق، وألعاب قوى 100 متر، وألعاب قوى 200 متر، و اختراق الضاحية 4 كيلومترات، وشد الحبل، وتنس طاولة فردي.
وكانت النتائج على النحو التالي: حصل على الدرع العام للدوري الرياضي قوة الحرس الخاص، فيما حصل على المركز الأول في (كرة القدم صالات) كتيبة الشرطة العسكرية، فيما حصل على المركز الأول في (شد الحبل) قوة الحرس الخاص، وحصل على المركز الأول في (اختراق الضاحية) ملازم نواف الشهراني من قوة الحرس الخاص.
وحصل على المركز الأول في (ألعاب القوى 200 متر) وكيل رقيب عبدالعزيز الجدعاني من قوة الحرس الخاص، وحصل على المركز الأول في (ألعاب القوى 100 متر) وكيل رقيب عبدالعزيز الجدعاني من قوة الحرس الخاص، وحصل المركز الأول في (تنس الطاولة) فردي جندي سعود المطيري من كتيبة حرس الشرف، وأمن المراسم، وحصل على المركز الأول في (تنس الطاولة فرق) هيئة الإمدادات والتموين، وحصل على المركز الأول في (كرة الطائرة) كتيبة الأمن والحماية الأولى.
وفي نهاية المباراة، قام رئيس هيئة العمليات بتكريم الحكام والفريقين المتنافسين على بطولة القدم وأصحاب المراكز المتقدمة في الألعاب المختلفة، بعد ذلك سلم قوة الحرس الخاص الدرع العام للبطولة وفي نهاية الحفل تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة لرئيس الحرس الملكي من إدارة الشؤون الرياضية قدمها العميد وليد بن سعد بن دلاك.