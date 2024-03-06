"العمري" يرعى ختام بطولة دوري رئاسة الحرس الملكي الرياضي بالمنطقة الوسطى

وحصل على المركز الأول في (ألعاب القوى 200 متر) وكيل رقيب عبدالعزيز الجدعاني من قوة الحرس الخاص، وحصل على المركز الأول في (ألعاب القوى 100 متر) وكيل رقيب عبدالعزيز الجدعاني من قوة الحرس الخاص، وحصل المركز الأول في (تنس الطاولة) فردي جندي سعود المطيري من كتيبة حرس الشرف، وأمن المراسم، وحصل على المركز الأول في (تنس الطاولة فرق) هيئة الإمدادات والتموين، وحصل على المركز الأول في (كرة الطائرة) كتيبة الأمن والحماية الأولى.