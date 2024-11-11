تحت إشراف "رينارد".. الأخضر يواصل تدريباته في ملبورن استعدادًا للقاء أستراليا

يكثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته في معسكره الذي يقام حاليًّا في مدينة ملبورن الأسترالية، تحضيراً لمواجهة منتخب أستراليا، الخميس المقبل، على "ملعب ريكتانغولار ملبورن"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأجرى لاعبو "الأخضر", اليوم الاثنين، حصة تدريبية على "مركز تدريب هيوم ملبورن" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ، ثم مباريات مصغَّرة، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على كامل الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.
من جهة أخرى، يواصل المنتخب السعودي تحضيراته يوم غدٍ الثلاثاء بحصة تدريبية مغلقة عند الساعة السادسة مساءً على "مركز تدريب هيوم ملبورن".