"ستيفانو بيولي" أول مدرب نصراوي يحافظ على نظافة شباكه في أول مباراتين في دوري المحترفين

بات الإيطالي "ستيفانو بيولي" المدير الفني للنصر، أول مدرب للفريق يحافظ على نظافة شباكه في أول مباراتين، في مسابقة دوري المحترفين السعودي.
وتغلّب فريق النصر، مساء اليوم الجمعة، على نظيره الوحدة بهدفين دون رد، لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2024/ 2025.
وكتب الحساب الرسمي لإحصائيات دوري روشن على منصة "إكس": "ستيفانو بيولي يحقق فوزه الثاني مع النصر بشباك نظيفة، ليصبح أول مدرب نصراوي يحافظ على نظافة شباكه في أول مباراتين".
وقاد المدربُ الأسبق لنادي ميلان الإيطالي فريقَ النصر في مباراتين في المسابقة منذ تعيينه، حقق خلالها العلامة الكاملة أمام الاتفاق "3-0"، والوحدة ثنائية نظيفة.
وكان نادي النصر، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أعلن يوم الأربعاء 18 سبتمبر الجاري، تعاقده مع المدرب الإيطالي "ستيفانو بيولي"، خلفًا للمدرب البرتغالي "لويس كاسترو".