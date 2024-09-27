"ستيفانو بيولي" أول مدرب نصراوي يحافظ على نظافة شباكه في أول مباراتين في دوري المحترفين

وتغلّب فريق النصر، مساء اليوم الجمعة، على نظيره الوحدة بهدفين دون رد، لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2024/ 2025.