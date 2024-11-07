التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. هيمنة للاعبي "دوري روشن"

كشف موقع "sofascore" للإحصائيات والأرقام الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وتَواجد في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البطولة 6 لاعبين بالدوري السعودي للمحترفين؛ حيث ضمت 3 لاعبين من الأهلي، ولاعبان من النصر وواحد من الهلال.
وجاء في التشكيلة لاعبو الأهلي: البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي حصل على أعلى تقييم (9.9)، والجزائري رياض محرز الذي يعد ثاني أعلى اللاعبين تقييمًا في هذه الجولة (9.6)، وزياد مبارك الجهني (9.0).
وتضمنت التشكيلةُ أيضًا لاعبي النصر: البرازيليين أندرسون تاليسكا بتقييم (9.3)، واللاعب الواعد ويسلي بتقييم (8.9)؛ فيما تواجد نجم مركز الهجوم لاعب الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش بتقييم بلغ نحو (9.5).