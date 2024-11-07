التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. هيمنة للاعبي "دوري روشن"

وجاء في التشكيلة لاعبو الأهلي: البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي حصل على أعلى تقييم (9.9)، والجزائري رياض محرز الذي يعد ثاني أعلى اللاعبين تقييمًا في هذه الجولة (9.6)، وزياد مبارك الجهني (9.0).