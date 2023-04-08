رياضة

نيوكاسل يواصل مسلسل انتصاراته وهذه المرة من بوابة برينتفورد

نجح في استعادة المركز الثالث من مانشستر يونايتد
فرحة لاعبي نيوكاسل بالفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي
فرحة لاعبي نيوكاسل بالفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي
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سبق

واصل فريق نيوكاسل مسلسل انتصاراته مسجّلًا انتصاره الخامس على التوالي، وهذه المرة على حساب مضيفه برينتفورد، بهدفين مقابل هدف، على ملعب "غريفين بارك"، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر أصحاب الضيافة لافتتاح التسجيل عن طريق إيفان توني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من علامة الجزاء، وكان صاحب الهدف قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 27 بعدما تصدّى لها الحارس نيك بوب.

وأدرك نيوكاسل التعادل عقب تسع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، بهدف سجله الحارس الإسباني دافيد رايا خطأً في مرماه، وما هي إلا 7 دقائق حتى أضاف المهاجم السويدي ألكسندر إيساك الهدف الثاني لنيوكاسل، بتسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز استعاد نيوكاسل المركز الثالث بعد أن أصبح رصيده 56 نقطة من 29 مباراة، ويتقدّم بفارق الأهداف على مانشستر يونايتد رابع الترتيب، الذي فاز "2-صفر" على إيفرتون في وقت سابق يوم السبت.

نادي نيوكاسل الإنجليزي
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
نادي برينتفورد الإنجليزي

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