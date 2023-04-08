نيوكاسل يواصل مسلسل انتصاراته وهذه المرة من بوابة برينتفورد

واصل فريق نيوكاسل مسلسل انتصاراته مسجّلًا انتصاره الخامس على التوالي، وهذه المرة على حساب مضيفه برينتفورد، بهدفين مقابل هدف، على ملعب "غريفين بارك"، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.