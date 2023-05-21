في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.. الاتحاد المنستيري التونسي يكسب المحرق البحريني في مواجهة الذهاب

حقق الاتحاد المنستيري التونسي فوزًا أمام ضيفه المحرق البحريني بهدفين دون رد، ضمن مرحلة الذهاب من الدور الثاني لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، وذلك على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.