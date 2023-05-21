في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.. الاتحاد المنستيري التونسي يكسب المحرق البحريني في مواجهة الذهاب

حقق الاتحاد المنستيري التونسي فوزًا أمام ضيفه المحرق البحريني بهدفين دون رد، ضمن مرحلة الذهاب من الدور الثاني لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، وذلك على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.
وسجل هدفي فريق الاتحاد المنستيري كلٌ من عبدالقادر بوطيش وأبو بكر تراوري، خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة.
وتُقام مباراة العودة بين الفريقين في ضيافة النادي البحريني، لحسم هوية المتأهل منهما إلى دور المجموعات، الذي يُقام بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية خلال الصيف المقبل.
ومن المقرر أن ينضم الفريق المتأهل من الاتحاد المنستيري والمحرق، إلى المجموعة التي تضم أندية الزمالك المصري، والنصر والشباب السعوديين.