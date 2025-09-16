اللجنة السعودية للبادل والبنك السعودي الفرنسي يعلنان عن بطولة نوعية لتعزيز الرياضة وتنمية المواهب

أعلنت اللجنة السعودية للبادل عن توقيع شراكة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات مع البنك السعودي الفرنسي (BSF)، لإطلاق "دوري البنك السعودي الفرنسي BSF للبادل"، بجوائز مالية تتجاوز مليون ريال سعودي، في خطوة تهدف إلى دعم الرياضات الحديثة وتنمية المواهب السعودية في مختلف المجالات.
وبموجب الاتفاقية، حصل البنك السعودي الفرنسي على الحقوق الحصرية لتسمية الدوري طوال مدة الشراكة، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين الطرفين لتطوير القطاع الرياضي في المملكة.
وشهدت مراسم التوقيع حضور رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية للبادل مقرن المقرن، ونائبة الرئيس نورة السرحان، فيما حضر من جانب البنك الرئيس التنفيذي بدر السلوم، ومديرة التواصل المؤسسي حنين العوفي.
وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تأتي في ظل الانتشار الواسع لرياضة البادل في المملكة، حيث أصبحت ثاني أكثر رياضة من حيث عدد الممارسين، لتُصنَّف ضمن أسرع الرياضات نموًا وجذبًا لفئة الشباب على وجه الخصوص.
وأشار رئيس مجلس إدارة لجنة البادل إلى أن هذه الشراكة ستعزز من حضور رياضة البادل عبر توفير الدعم المالي والتنظيمي اللازم لتطوير المنافسات المحلية، وزيادة فرص اكتشاف ورعاية المواهب السعودية الشابة، بما يسهم في رفع مستوى الاحترافية والجاذبية، وتوسيع قاعدة الممارسين على مستوى المجتمع.