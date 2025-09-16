اللجنة السعودية للبادل والبنك السعودي الفرنسي يعلنان عن بطولة نوعية لتعزيز الرياضة وتنمية المواهب

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تأتي في ظل الانتشار الواسع لرياضة البادل في المملكة، حيث أصبحت ثاني أكثر رياضة من حيث عدد الممارسين، لتُصنَّف ضمن أسرع الرياضات نموًا وجذبًا لفئة الشباب على وجه الخصوص.