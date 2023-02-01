"النصر" لتوسيع الفارق أمام "الفتح".. "الشباب" لخطف الصدارة.. و"الاتحاد" لتجاوز "كمين" الطائي

يستأنف دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم منافساته، غدًا الخميس، حيث تنطلق الجولة الخامسة عشر بإقامة 3 لقاءات.
على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها يستضيف أبها صاحب المركز الثامن نظيره الخليج الذي يحل في المركز الرابع عشر.
فيما يلتقي فريق الباطن متذيل الترتيب بضيفه صاحب المركز الخامس التعاون، وذلك على ملعب فريق الباطن بحفر الباطن.
في حين تقام المباراة الثالثة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض وتجمع فريق الشباب الذي يحل ثالثًا بنظيره ضمك الذي يحل في المركز السابع في ختام لقاءات اليوم الأول.
وتتواصل منافسات الجولة الـ15 يوم الجمعة بإقامة لقاءين، يستضيف في اللقاء الأول فريق الفتح صاحب المركز السادس نظيره متصدر الترتيب النصر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما يقام اللقاء الثاني على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ويجمع فريق الاتفاق صاحب المركز العاشر بضيفه العدالة الذي يحل بالمركز الخامس عشر.
وتختتم لقاءات الجولة الـ15، السبت المقبل، حيث يستضيف فريق الطائي صاحب المركز التاسع نظيره الاتحاد الذي يحل في المركز الرابع وذلك على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.
فيما يقام آخر لقاءات الجولة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بين المستضيف فريق الفيحاء صاحب المركز الثالث عشر والضيف الوحدة والذي يحل في المركز الثاني عشر في سلم الترتيب.