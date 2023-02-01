"النصر" لتوسيع الفارق أمام "الفتح".. "الشباب" لخطف الصدارة.. و"الاتحاد" لتجاوز "كمين" الطائي

وتتواصل منافسات الجولة الـ15 يوم الجمعة بإقامة لقاءين، يستضيف في اللقاء الأول فريق الفتح صاحب المركز السادس نظيره متصدر الترتيب النصر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما يقام اللقاء الثاني على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ويجمع فريق الاتفاق صاحب المركز العاشر بضيفه العدالة الذي يحل بالمركز الخامس عشر.