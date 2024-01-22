أتليتكو مدريد مهتم بضم لاعب الأهلي فرانك كيسي

وكان فرانك كيسي (27 عامًا) قد انضم لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة بلغت قيمتها نحو 15 مليون يورو.