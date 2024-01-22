أتليتكو مدريد مهتم بضم لاعب الأهلي فرانك كيسي

أبدى مسؤولو نادي أتليتكو مدريد الإسباني، اهتمامهم بالتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب النادي الأهلي السعودي؛ وذلك خلال شهر يناير الحالي.
ووفق صحيفة "Marca"؛ وضعت إدارة النادي الإسباني 3 أسماء، من بينها فرانك كيسي لاعب برشلونة السابق، لتعزيز صفوف الفريق بالموسم الشتوي الجاري.
وكان فرانك كيسي (27 عامًا) قد انضم لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة بلغت قيمتها نحو 15 مليون يورو.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة وبفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.