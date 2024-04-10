مَن يُعيّد جماهيره بكأس الدرعية للسوبر السعودي 2024.. الهلال أم الاتحاد؟

في أمسية عيد الفطر الكروية يلتقي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم شقيقه الهلال في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024، في تمام الساعة الـ8:30 من مساء غد الخميس (بتوقيت السعودية)، وذلك على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
الاتحاد يسعى لكسر سلسلة انتصارات الهلال في مختلف البطولات المحلية والقارية؛ وبالتالي الحفاظ على اللقب من خلال الباب الكبير، والرد على الخسائر الأخيرة أمام الزعيم. وقد استبشرت جماهير الأصفر خيرًا بعودة التوهج للفرنسي "كريم بنزيما"، والعودة لزيارة شباك الخصم.
وفي المقابل يأمل الهلال مواصلة مسيرة سلسلة الانتصارات، وعدم التعثر في نهائي الكأس أمام العميد.
ويعول الأزرق آمالاً كبيرة لحسم النتيجة على قائد الفريق "المميز" سالم الدوسري.
قمة مرتقبة تجمع قطبَيْ الكرة السعودية (الهلال والاتحاد).. فمن يهدي جماهيره "عيدية" بأول لقب هذا الموسم؟