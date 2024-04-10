مَن يُعيّد جماهيره بكأس الدرعية للسوبر السعودي 2024.. الهلال أم الاتحاد؟

في أمسية عيد الفطر الكروية يلتقي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم شقيقه الهلال في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024، في تمام الساعة الـ8:30 من مساء غد الخميس (بتوقيت السعودية)، وذلك على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.