سيدات "الاتفاق" يحققن 6 ميداليات في دورة الألعاب السعودية الثالثة

من جهتها، عبرت اللاعبة "سها"، عن فرحتها، قائلة: "تمنيت الذهب، لكن الحمد لله، واجهت بطلة قوية ولم يحالفني الحظ، أشكر كل من دعمني طِوال فترة دورة الألعاب السعودية، والدي ومدربيني ونادي الاتفاق". ‏