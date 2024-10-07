سيدات "الاتفاق" يحققن 6 ميداليات في دورة الألعاب السعودية الثالثة

توجت لاعبة نادي الاتفاق سها الفار، بفضية الملاكمة التايلاندية وزن 54 كجم - سيدات، ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية 2024.
وجاءت الميدالية الفضية بعد نزالها الأخير أمام أول لاعبة فنون قتالية بالمملكة هتان السيف، وحققت زميلتها آية النوم برونزية الفئة ذاتها.
من جهتها، عبرت اللاعبة "سها"، عن فرحتها، قائلة: "تمنيت الذهب، لكن الحمد لله، واجهت بطلة قوية ولم يحالفني الحظ، أشكر كل من دعمني طِوال فترة دورة الألعاب السعودية، والدي ومدربيني ونادي الاتفاق".
فيما قالت اللاعبة "آية": "الحمد لله، كنا نتمنى الأفضل، ولكن الثالث يُعد إنجازًا كبيرًا، شكرًا للمدرب جواد الياقوتي، وإدارة نادي الاتفاق والقادم أفضل بإذن الله".
وفي ختام المنافسات، ارتفع رصيد الاتفاق إلى ست ميداليات متنوعة، ميدالية ذهبية، وميداليتين فضية، وثلاث ميداليات برونزية.